El periodista Alfonso Merlos salió a dar su versión en El programa de Ana Rosa, luego de cuatro días de intensa polémica por un video que hizo para un programa de YouTube sobre la gestión del Gobierno frente a la pandemia del coronavirus.

El embrollo se inició a raíz de la aparición de una chica en bikini que no era su pareja, Marta López, durante el directo en el que brindaba su opinión. Más tarde se supo que era la periodista Alexia Rivas y que estaban viviendo juntos en su casa.

Alfonso Merlos responde sobre su polémico video. Marta López y Alexia Rivas en la foto.

Alfonso Merlos brinda su versión

El periodista y colaborador de El programa de Ana Rosa, reapareció este lunes en el espacio para hacer su trabajo y, como se esperaba, se refirió a la polémica que lo involucra.

“No sé cómo el pobre está aquí, yo te lo agradezco, Merlos”, aseguraba Ana Rosa Quintana cuando al empezar el programa le daba la bienvenida.

“¿Cómo estás?”, le preguntaba la presentadora tras pedirle que se quedara un rato más tras estar en la mesa analizando la actualidad sobre la COVID-19. “Estoy sereno y fuerte”, aseguró Merlos.

PUEDES VER TV en España: Programación películas hoy lunes 27 de abril de 2020

Alfonso Merlos se disculpa con Marta López

Lo primero que hizo Alfonso Merlos, sin nombrar en ningún momento el nombre de su expareja, Marta López, es pedirle disculpas por si su actitud le había afectado o molestado.

El programa de Ana Rosa: Ana Rosa Quintana y Alfonso Merlos. Telecinco.

“Si cree que mi actitud no ha sido correcta o que hay cosas que no he hecho bien, no tengo problemas en pedir perdón, aunque mi objetivo era no hacer daño a otra persona”, explicó.

El periodista no quiso entrar en detalles ni aclaró ninguna de las dudas generadas tras el polémico vídeo, solo habló para pedir disculpas públicas a Marta López y mostrar su enfado por toda esta situación: “Es bastante desagradable que haya intromisiones en mi vida privada y que no se separe la faceta profesional con otra serie de cuestiones”, mencionó.

PUEDES VER Marta López descubre otra presunta infidelidad de Alfonso Merlos en Sábado Deluxe

El momento de más tensión fue cuando la periodista Esther Palomera le mencionó la doble moral que tiene para criticar a personas y políticos que se saltan el confinamiento cuando, en su opinión, él lo había hecho.

El programa de Ana Rosa: Esther Palomera y Alfonso Merlos. Telecinco.

“Me parece improcedente lo que acabas de decir; voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa, punto. No me saltado ningún confinamiento porque tenía permiso para ir a trabajar y convivo con una persona que tiene ese mismo permiso porque también es periodista”, se defendió Merlos.

Alfonso Merlos terminó su intervención asegurando que se encontraba soltero en el momento de iniciar su relación con Alexia Rivas.