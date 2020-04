Aislinn Derbez habló desde lo más profundo en su nuevo podcast, donde trató temas como la maternidad y la depresión que pueden afrontar las mujeres después de dar a luz.

Asimismo, afirmó que su expareja Mauricio Ochmann estuvo para ayudarla a contrarrestar los pensamientos o situaciones difíciles que tuvo que afrontar.

La actriz de La casa de las flores señaló que la maternidad es una etapa en la cual está replanteando lo que sucede a su alrededor para lograr su felicidad.

Aislinn Derbez confiesa que condicionó a Mauricio Ochmann para que tengan un hijo

“Sobre todo desde que soy mamá, me ha costado muchísimo trabajo sentarme a conectar conmigo, a dejarme sentir las cosas que estoy sintiendo para procesarlas con calma. Parte de mi búsqueda tiene que ver con evadir el caos, el dolor, la incertidumbre y la incomodidad. Sí, había una especie de creencia de ‘yo sí quiero ser feliz y quiero llegar a esta felicidad, donde no hay dolor, no hay caos’”, expresó la también hija del comediante Eugenio Derbez.

Asimismo, señaló que, al quedar embarazada, vivió con el pensamiento de tener las mismas experiencias negativas de mujeres que la rodearon y que fueron madres. Sin embargo, ella y su entonces esposo Mauricio Ochmann fueron a especialistas que ayudaron a Derbez a superar los momentos complicados.

Aislinn Derbez. Foto: difusión

“Me acuerdo perfecto cuando quedé embarazada, yo venía de una situación con las mujeres de mi familia, que no la habían pasado muy bien en sus embarazos ni en partos, pospartos y nada de eso. Mauricio y yo nos pusimos a tomar talleres de cómo tener un embarazo en casa, leer libros, aprender todo lo que tiene que ver con el posparto para que yo no tuviera que pasar por la depresión”, subrayó.