Aislinn Derbez enciende Instagram por provocativa foto en bikini

Aislinn Derbez suele causar asombro en sus fans con sus fotos en redes sociales; sin embargo, estas han tomado más fuerza tras el anuncio de su separación con Mauricio Ochmann.

Hace aproximadamente dos semanas, la actriz de 33 años compartió con sus seguidores una foto donde se lucía en topless, algo que ha hecho con anterioridad. La publicación llamó la atención de su padre Eugenio Derbez quien le pidió —a modo de broma— que “se tapara”.

Ahora y hace menos de 24 horas, Aislinn Derbez ha desatado la euforia entre sus seguidores de Instagram por la publicación de dos fotos donde aparece presumiendo su esbelta figura en un bikini.

“Por fin empezó a hacer calor por aquí”, escribió la actriz mexicana para acompañar al post, el cual tiene —hasta el momento— 927.815 “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios, quienes destacaron su belleza.

“Hermosa”, “¿cómo puedes quedar así después de tener una hija?”, “qué bárbaro”, “estás espectacular”.

Ante el furor en redes sociales, sobre todo por los seguidores que querían saber el secreto para tener dicha figura, Aislinn recurrió a sus historias de Instagram para contarles.

La hija de Eugenio Derbez apareció en un video abrazando a Alessandra Rosaldo y a Mariana Sánchez Williams, su entrenadora.

"La verdad es que ella (señalando a su entrenadora) tiene la culpa, sus entrenamientos son diarios, la tienen que seguir", comentó Aislinn.

“Yo todavía no llego a este nivel, pero ahí voy”, añadió Alessandra.

A mediados de diciembre de 2019. Aislinn Derbez compartió un osado topless en Instagram. La joven intérprete contó que después de varios años volvió a sentirse segura de su figura.

"Creo que hace tres años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio, pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice)”, escribió.