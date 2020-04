Yahaira Plasencia descarta boda televisada: “Solo estaría la gente cercana que me estima”

Yahaira Plasencia asombró a sus miles de fans al confesar que no le interesaría tener una boda televisada si le propusieran matrimonio.

La popular ‘Reina del totó’ explicó que su casamiento será uno de los momentos más importantes de su vida, por lo que prefiere contar solo con la presencia de sus familiares y amigos íntimos.

Melissa Klug llamó "usurpadora" a Yahaira Plasencia y la salsera le responde. Foto: Instagram

“Definitivamente no (televisaría la boda). Es un momento tan lindo que uno guarda y solo estaría la gente más cercana que me estima, que me valora", indicó.

"No tengo nada en contra (a las personas que optamos por televisar sus enlaces), pero eso depende de mi. Es algo privado, es un momento importante de las personas, de la pareja”, señaló la salsera.

Yahaira Plasencia también aclaró por qué hasta el momento no oficializa su relación con Jefferson Farfán.

PUEDES VER El Wasap de JB parodia a Paolo Guerrero por críticas a la actuación de Alondra García Miró [VIDEO]

“De un tiempo acá me pueden ver, amparar, todo lo que quieras. Pero digan lo que digan yo voy a decir algo o voy a dar explicaciones. No se las doy a mi papá y lo voy a decir a las demás. Yo quiero una vida tranquila, no tengo por qué decirlo. Es mi vida privada, depende de mí si quiero decirlo”, aseveró la cantante.

Yahaira Plasencia celebra cumpleaños en cuarentena con Jefferson Farfán

La salsera Yahaira Plasencia recibió sus 26 años acompañada de Jefferson Farfán en medio de la cuarentena en Rusia y para celebrarlo publicó un emotivo mensaje de agradecimiento.

“Un cumpleaños diferente, lejos de mi familia y en circunstancias que ninguno de nosotros hubiera imaginado, pero agradezco a Dios por darme un año más de vida, y deseo de todo corazón que se me cuiden, y cuiden a los suyos porque esto acabará muy pronto. Feliz cumpleaños a mi y todos los cumpleañeros de hoy. Besos y Bendiciones”, escribió en Instagram.