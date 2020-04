Thalía: “Tengo un mes con el mismo pantalón” [VIDEO]

Thalía es una de las famosas que viene compartiendo divertidos y raros videos en redes sociales. La popular cantante mexicana ha apostado por todas sus ocurrencias para hacer reír a sus fieles seguidores en tiempos de cuarentena.

Mientras algunas famosas como Kim Kardashian o Kylie Jenner siguen promocionando sus productos de belleza. Otras se dedican a terminar un proyecto, como Shakira, quien hace poco se graduó en filosofía antigua aprovechando los días de confinamiento. La intérprete de “Arrasando” optó por el humor.

Thalía señala que usa el mismo pantalón desde hace un mes.

A través de Instagram, Thalía compartió un video donde apareció cantando y ‘revelando’ —a modo de broma— que no se cambia de ropa hace varias semanas.

“Tengo un mes con el mismo pantalón y ¿qué? Hace más de un mes que no salgo de mi home, el glamour lo manejo en chancla y calcetín. Hace un mes que no paro de comer”, entonó la esposa del magnate Tommy Mottola.

“No hay ningún tipo de glamour excepto por mi filtro”, comentó la cantante, quien mostró una corona en la cabeza. El adorno se trata del propio filtro que la cantante creó y anunció en sus redes para la descarga.

Thalía es dueña de un gran sentido del humor.

Thalía tiene crisis por cuarentena

Thalía se mostró sumamente frustrada durante su aislamiento debido a que no puede ayudar a sus hijos con las tareas. La cantante contó que no está muy familiarizada con la tecnología. Debido a esto, tiene problemas para apoyar a sus pequeños con sus deberes.

“Estoy un poco frustrada por mis hijos y el nuevo modo de aprendizaje por Internet que es un poco complicado para mí. Tengo que imprimir muchos papeles para mis niños (…) De pronto la computadora o el teléfono no hacen conexión. Quiere imprimir, luego no quiere. Yo ya no puedo más, se me está friendo el p*** cerebro”, confesó.