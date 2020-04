La familia Castro se encuentra de luto desde la noche del último viernes 24 de abril debido al sensible fallecimiento de Doña Socorro Castro Alba, madre de Verónica, José Alberto y Beatríz y también abuela de los reconocidos Cristian y Sofía Castro.

La noticia del deceso de la matriarca de los Castro fue confirmada por la protagonista de La Casa de las flores mediante un video compartido en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no solo los hijos han dedicado emotivas palabras para despedir a Socorro Castro Alba de 85 años, los nietos también comparten el dolor.

Sofía Castro se despide de Socorro Castro en Instagram

Sofía Castro, hija del productor de Televisa, José Alberto ‘El Güero’ Castro, y la actriz Angélica Rivera, ha expresado sus sentimientos por el difícil momento que atraviesa la familia, a través de sus redes sociales.

Instagram fue el espacio escogido por Sofía para referirse a su abuela como una mujer dedicada, divertida y como una amiga incondicional a quien perdió en medio de la pandemia de la COVID-19.

Carta de Sofía a su abuela

“En medio de una pandemia perdí a mi abuela, la más bonita, la de los ojos azules, el gran amor de mi papá y nuestra abuela incondicional para nosotros siete, porque siempre estuvo sin importar qué”, comenzó su relato la hija de la ex primera dama de México.

“Siempre nos contestaba el teléfono diciéndote que le alegraba el día tú llamada, siempre nos daba los mismos consejos: que nos cuidáramos porque éramos el tesoro más grande que mi papá le había dado”, expresó.

La exhijastra de Enrique Peña Nieto, también detalló los consejos que doña Socorro le brindaba: “Que por nada del mundo dejara de perseguir mis sueños, que no hiciera caso a comentarios feos, que me pusiera mascarillas en mi pelo y que lo más importante era que me cuidara el cuello porque era lo que más rápido se arrugaba jaaa”.

Sofía continúo hablando de las experiencias vividas junto a su abuela y de las historias que les contaba, incluso detalló como Socorro Castro las consentía y protegía del enojo de su progenitor, José Alberto.

“Nos contaba historias eternas, siempre con mucha clase y elegancia, siempre hermosa con sus diademas en la cabeza, hacia la mejor leche de chocolate, nos defendía de los regaños de mi papá (aunque nosotras no tuviéramos la razón) sí... era la más alcahueta de todas y siempre con su bendición te hacía quedarte tranquila”.

Foto: captura Instagram

Lamentablemente, debido a que la situación que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus ha hecho difícil que toda la familia pueda reunirse y despedir a doña Socorro como ellos quisieran.

“Hoy en medio de todo esto que estamos viviendo es mucho más difícil el tenerte que despedir con un tapabocas, el que tus manos y las de ella estén separadas por unos guantes de látex para no contagiar ni ser contagiado”, precisó.

Por último, la joven actriz concluyó su mensaje al destacar las virtudes de su abuela y dándole gracias por todo lo que hizo por ella y pos la familia Castro.

“Hizo una familia y un papá ejemplar y a pesar de que ya no estará más con nosotros, está su amor, está su tiempo y todo lo que nos enseñó. Nos pidió que la recordáramos siempre como una mujer fuerte y no me cabe la mayor duda que así será: Mi abuela coco. Hasta siempre Mi bien amada. GRACIAS POR TANTO”, finalizó.

Sofía Castro publica fotos del funeral de su abuela Socorro Castro

Además de su extenso mensaje, Sofía Castro también publicó en sus estados de Instagram algunas fotos de la corona de flores que ella y sus hermanas llevaron al funeral.

Foto: captura Instagram

Asimismo, diseñó un collage en cual combinó varias fotos de ella y sus hermanas Fernanda y Regina Castro conviviendo con la fallecida abuela.