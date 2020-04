Selena Gomez se llevó una grata sorpresa al ver que dos doctoras bailaron al ritmo de su nueva canción llamada “Boyfriend”.

Una de ellas aprovechó para subirlo a sus redes sociales, lo que llegó a ojos de la artista estadounidense, quien al verlo se conmovió y resaltó la labor de los profesionales en Medicina que se encuentran trabajando para combatir el coronavirus.

En la grabación se observa a las dos especialistas de la salud con los implementos necesarios para no contagiarse, mientras se mueven al ritmo de la pegajosa canción.

Selena Gomez. Foto: AFP

“¡Esto me hizo sonreír mucho! Gracias a todos los profesionales médicos en primera línea. Ustedes son héroes”, comentó Gomez en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, la publicación lleva más de 56.000 reacciones.

La versión deluxe de su álbum Rare, que contiene tres canciones inéditas, fue lanzado el próximo 9 de abril. (Foto: AFP)

Recordemos que la cantante de 27 años indicó recientemente el tema que aborda “Boyfriend”. "Es sobre desencantarse del amor y volver a enamorarse de nuevo, pero también sobre saber que no necesitas a nadie más que a ti. En el contexto actual quiero ser clara que un enamorado no está ni cerca de ser una de las prioridades principales de mi vida. Así como el resto del mundo, estoy rezando por nuestra seguridad, unidad y pronta recuperación, subrayó la ex chica Disney.

Asimismo, decidió hacer un aporte personal a la organización Plus 1 COVID-19, y señaló que, por cada vez que se compre su nuevo álbum Rare, se hará la donación de 1 dólar de ese mismo fondo.

Los comentarios de sus seguidores destacaron las acciones que Gomez está realizando a favor de contrarrestar la pandemia de la COVID-19.