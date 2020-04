Desde que Milena Zárate descubrió la infidelidad de Edwin Sierra la relación entre ambos ha sido bastante tirante. Incluso, la colombiana ha retratado al cómico como un padre ausente y poco comprometido con la crianza y manutención de la hija que ambos tuvieron juntos.

En declaraciones para el diario Trome, Zárate aseguró que Sierra no le pasa la pensión respectiva para la pequeña Kristell.

“Me llamó para decirme que no va a cumplir con la pensión completa de la niña y que yo vea qué hago. Supuestamente, le van a rebajar el sueldo en su trabajo; entiendo que todos estamos pasando un momento difícil, pero en estos momentos no tengo ingresos, estuve internada en la clínica. Mis tiendas en Gamarra y boutiques están cerradas (a causa de la cuarentena por el coronavirus)”, comentó Milena Zarate.

Cuando el hombre de prensa preguntó si se había comunicado con su abogado para buscar solucionar dicha situación, la colombiana respondió: “No. Él me dijo: ‘Si quieres demándame, eso no procede por cuarentena’”. Luego agregó, sacando a relucir su molestia: “Se burla de mí, pero las cosas no son así ¿Cómo tiene (dinero) para mantener a esa tipa (Pilar Gasca) y no para su hija?”

Tras esto, el periodista del diario en mención deslizó la posibilidad que Edwin Sierra y Pilar Gasca se hubieran casado, alegando que la empresaria ha apelado al misterio publicando una foto arropada con un vestido de novia.

“No tengo la menor idea. La verdad, cada uno hace con su vida lo que mejor le plazca. Pero, todo lo que hacen es para llamar la atención”, sentenció Milena Zárate.