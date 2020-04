Miguel Arce cree que contrajo el coronavirus cuando grababa telenovela en México

Miguel Arce dejó atónitos a sus fans al mencionar que cree que contrajo el coronavirus cuando se encontraba grabando la telenovela Como dice el dicho en México.

Según detalló, piensa esto porque empezó a presentar síntomas de la COVID-19 luego de que se confirmara que varios trabajadores de Televisa dieron positivo a dicha enfermedad.

Miguel Arce responde a Patricio Parodi en Twitter. Foto: Instagram.

"Yo grabé ‘El Dicho’ con muchas personas, entre ellas Maribel Guardia, y ahí hubo gente que estaba contagiada. Por eso, cuando me enteré llegué a casa con un desconcierto y empecé a estornudar poco. Pero seguí con mi vida entrenando más fuerte. Y me cure a los dos días. Tuve una gripe leve”, señaló el actor peruano para una página de Ecuador, según el diario El Popular.

Miguel Arce acotó además que cumplió responsablemente la cuarentena para evitar contagiar de coronavirus a otras personas, en especial a los adultos mayores, quienes forman parte del grupo de riesgo.

Película Los Campeones Foto: captura

“Me encerré a pensar que soy asintomático porque puedo contagiar a otras personas. Si es así, lo mato y yo no voy a ir con eso en mi conciencia. Si veo un anciano, lo voy a matar, con alguien que tenga una enfermedad previa también va pasar lo mismo”, expresó el ex chico reality desde México.

PUEDES VER Miguel Arce comparte primer afiche de película Los campeones

Sin embargo, Miguel Arce aclaró que no puede afirmar que haya tenido coronavirus, pues nunca se realizó la prueba de descarte. “Yo creo que estuve contagiado, pero no lo sé a ciencia cierta porque no me hice el examen. Acá no es gratis la prueba, tiene un costo”, explicó el exintegrante de Combate.