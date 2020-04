Meghan Markle y el príncipe Harry contarían toda su verdad en un libro tras renunciar a la familia real británica

Meghan Markle y el príncipe Harry harían remecer —nuevamente— a la familia real británica por una serie de declaraciones que contra la monarquía, publicó Daily Mail.

El medio señaló que una fuente del palacio Buckingham filtró a la prensa británica que los duques de Sussex, quienes dejaron el Reino Unido para mudarse a Canadá y finalmente instalarse en Los Ángeles, Estados Unidos, contarán en un libro todo lo que padecieron desde que se casaron en 2018.

PUEDES VER Príncipe Harry escribe conmovedor mensaje a padres de joven que falleció durante cuarentena

Meghan Markle y el príncipe Harry contarán toda su verdad en un libro tras renunciar a la familia real británica

La exactriz y el nieto de la reina Isabel ofrecieron una entrevista para una biografía titulada Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan, informó el citado medio. El libro de 320 páginas, que se lanzaría el 11 de agosto, estaría escrito por el británico Omid Scobie, un gran defensor de la duquesa, y la estadounidense Carolyn Durand.

Diversos portales señalan que, de confirmarse la participación de Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes hasta el momento no han pronunciado para aceptar o negar lo señalado por Daily Mail, incomodaría al resto de la realeza británica por contar detalles que deberían quedar en estricto privado, así como la decisión de renunciar a la monarquía para llevar una vida más normal y lejos de protocolos.

PUEDES VER Príncipe Harry desata la polémica al minimizar el impacto del coronavirus [VIDEO]

Meghan Markle y el príncipe Harry contarán toda su verdad en un libro tras renunciar a la familia real británica

Cabe mencionar que esta noticia llega después de la primera audiencia de Meghan Markle contra Daily Mail. El tabloide británico publicó un extracto de unas cartas que la duquesa envió a su padre en 2018.

La audiencia se realizó online desde el Tribunal Superior de Londres.

Meghan Markle y el príncipe Harry no colaborarán con medios británicos

Meghan Markle y el príncipe Harry enviaron un comunicado, a través de un abogado, donde anunciaron que rompieron lazos con cuatro tabloides británicos: The Daily Mail, The Sun, The Express y The Mirror.

¿Cuál es la razón? Los duques de Sussex alegaron que dichos medios se han dedicado a sacar historias “falsas” de la pareja.