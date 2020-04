Marta López descubre otra presunta infidelidad de Alfonso Merlos en Sábado Deluxe

Marta López sigue en el ojo de la tormenta de toda España. Esta vez fue una de las invitadas en el último programa de Sábado Deluxe y descubrió una supuesta nueva infidelidad del periodista Alfonso Merlos.

El bloque de televisión que se emite por Telecinco dio a conocer esta presunta nueva traición de Merlos luego de conocerse el triángulo amoroso que hubo entre él, Marta López y Alexia Rivas.

Marta López en su visita a Sábado Deluxe.

Cabe destacar que la primera infidelidad de Alfonso Merlos fue descubierta en un directo que realizó en su departamento mientras hablaba de la situación del coronavirus en España.

Cuando le mostraron a Marta López las fotos de lo que habría sido el nuevo engaño del periodista, ella no podía creer lo que estaba observando.

Por otro lado, en el inicio de la entrevista en el programa de espectáculos, la colaboradora de Ya es Mediodía se le notaba dolida y decepcionada. También, aseguró que le costó asimilar al principio el video que mostraba la infidelidad de Alfonso Merlos con Alexia Rivas.

“Mi madre me decía que eso era mentira, que era un montaje, y que Alfonso me quiere mucho", contó Marta López en Sábado Deluxe. Mi madre ha llorado mucho y mi padre también. Le habían cogido mucho aprecio a Alfonso”, agregó.

Al parecer, Alfonso Merlos también le fue infiel con otra mujer 🤦‍♂️ #MartaSinMerloshttps://t.co/RtdkdCFqMZ — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) April 26, 2020

Del mismo modo, Marta López confesó que su relación con el periodista iba bien y que hasta le había propuesto matrimonio.

Marta López a Merlos: “Pudiste ponerme los cuernos con más clase”

Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez, conductor de Sábado Deluxe, la periodista también detalló cuáles fueron las palabras que le dijo a Alfonso Merlos luego de haber descubierto su infidelidad.

“Le dejé yo, y le dije podías haber sido un caballero y ponerme los cuernos con más clase, no quiero saber nada más de ti”, acotó López durante su participación en el programa de tv.

Marta López ya se separó de su expareja Alfonso Merlos.

"Yo no le puedo juzgar porque él se enamore de otra persona, yo lo juzgo porque me mienta y porque me utilice”, sentenció.

Marta López y la segunda presunta infidelidad de Alfonso Merlos

Tal parece ser que Alfonso Merlos le fue infiel dos veces a Marta López, y eso es lo que ha se ha dado conocer en Sábado Deluxe.

El programa de espectáculos enseñó unas fotos a Marta López sobre un encuentro que habría tenido el periodista con otra mujer el último 29 de enero. Ahí pudo ver como su expareja se besaba apasionadamente con otra persona.

Marta López observa la segunda supuesta infidelidad de Alfonso Merlos durante el programa Sábado Deluxe. Foto: Mediaset.

“Tiene muy poca vergüenza”, dijo la invitada de Telecinco. “Estoy aquí dando la cara siendo la cornuda de España y humillándome”, mencionó López ante las imágenes difundidas.

Finalmente, Marta López sostuvo que la credibilidad de Alfonso Merlos se encuentra en tela de juicio ya que menciona que él "siempre ha creído mucho en los valores de la familia y de la lealtad, pero esto le está perjudicando”.