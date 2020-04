Un nuevo programa de La Máscara fue emitido a través de la señal de Latina. Y desde su inicio, Mathías Brivio, responsable de animar el espacio, puso en claro que se trataría de una noche diferente.

En esta oportunidad no hubieran batallas, tampoco se presentaron objetos como pistas luego de cada presentación. De hecho, el set del programa fue mostrado vacío, sin ninguna persona más que su animador sobre el escenario.

La velada que prometía ser una competencia de enfrentamiento “todos contra todos”. Ni bien terminaron de presentarse todos en la mesa de investigadores, salió sin demora el personaje de ‘Ekeko’.

El Dios de la abundancia animó al público al ritmo de salsa cantando La noche de Joe Arroyo. Posteriormente le siguió “Caballo” quien continuó dentro del mismo género para entonar La dueña del swing, de Los hermanos Rosario.

Quien también se ánimo por el ritmo latino fue el siguiente participante, “Huevo”. Pese a su circular disfraz cantó De sol a sol, de la recordada agrupación Salserín.

De manera emotiva salió luego “Conejo”, para entregar una sentida versión de Mis ojos lloran por ti, de Big Boy.

El turno de salir a escena fue luego para “Diva de Mar”, quien hizo gala del canto entonando la balada No sé vivir si no es contigo, de Fabiola Roudha. La versión en español de la clásica canción setentera Without you, de Nilsson.

El escenario fue luego para “León”, quien estaba listo para devorarse al público con sus pasos y movimiento de melena al ritmo urbano cantando “Dura” de Daddy Yankee.

El personaje “Espejo” siguió la posta y se animó a cantar el recordado tema de rock peruano “Los patos y las patas” de Nosequién y Los Nosecuántos. Luego de terminada su interpretación, Carlos Vilchez, fiel a su estilo, trató de adivinar la identidad desde cerca.

Luego “Monstruo” salió a escena y cantó su particular versión del popular tema El yerberito. Finalmente “Gata”, entonó una emotiva versión de La gata bajo la lluvia, haciendo honor a su personaje.

Por último se anunció la salida del personaje de “Mariposa” sin embargo un efecto de rebobinado y pausa nos presentó a un Mathías Brivio actualizado que afirmaba que dicha presentación era lo que debería haber sucedido, sin embargo los programas fueron grabados hasta el 13 de marzo, días antes de decretarse el Estado de Emergencia.

Brivio además aclaró que la concursante oculta tras el disfraz de “Mariposa” se encontraba fuera de Lima cuando inició la cuarentena. Por lo tanto, por esta semana no hubo eliminado.

El animador se mostró de pie en el escenario, completamente solo, frente una audiencia nula, demostrando estar cumpliendo con las disposiciones legales. Así, con el set de televisión completamente vacío, Mathías prometió regresar la próxima semana para seguir entreteniendo a la familia peruana con un nuevo capítulo de La Máscara.