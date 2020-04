Korina Rivadeneira vive uno de los mejores momentos de su vida junto a Mario Hart. El pasado 16 de abril, la venezolana anunció a través de sus redes sociales que se encontraba en la dulce espera.

La noticia alegró al piloto de autos, quien expresó su felicidad a sus seguidores. Un video grabado por su esposa y compartido en Instagram, expuso su reacción al enterarse que iba a ser papá.

Mario Hart y Korina Rivadeneira

Tras poco más de una semana de esta revelación, la pareja fue entrevistada por un conocido medio local. Allí contaron cómo vienen llevando el embarazo durante el estado de emergencia.

En dicho diálogo, Korina Rivadeneira confesó que anhela en formar una gran familia. No obstante, no es ajena a la realidad, pues la crisis del coronavirus está afectando la economía de muchos sectores.

"Amaría tener una familia grande, Dios mediante podré tener al menos cuatro hijos si es que cuento con la posibilidad económica, claro está; si no, definitivamente dos hijos sería lo ideal", reveló la modelo.

Así también, contó cómo se enteró de que estaba esperando su primer hijo. “Recién un día que me puse súper mal: muchos mareos y náuseas, además mi periodo no venía, me sentía pesada y con mucha hambre. Fue ahí cuando decidí hacerme el test y lo confirmé”, relató a Trome.

Korina Rivadeneira comentó, además, que se siente bendecida porque Mario Hart tendrá dos “princesas” en casa. “Lo que escucho siempre es que el hombre ama con locura a su hija, que en cuanto la ve se vuelve en automático, es el amor de su vida, estoy segurísima de que eso pasará con Mario”, expresó.

La modelo venezolana Korina Rivadeneira compartió en Instagram una tierna foto mostrando su vientre, mientras que a su lado estaba Mario Hart.

“Desde ya nos trata a las dos con mucho amor, le habla mucho a mi pancita, a mí me llena de besos todos los días, es hermoso. Además, él sigue siendo el rey de la casa, el más consentido”, relató la modelo.