Gunter Rave defiende a Ethel Pozo: “No sentí que fuera una mala pregunta”

Gunter Rave reveló que el motivo de sus lágrimas, en el enlace con América Hoy, fue porque se conmovió al ver la terrible situación que atraviesan sus paisanos y negó que su llanto haya sido producto de la pregunta que le hizo Ethel Pozo.

“Me afecta mucho todo lo que está pasando la gente de Cusco, que son mis paisanos, gente que viene caminando y no tiene nada. Estaba muy conmovido y, cuando me preguntan si tenía algún temor, pensé en todas estas personas, y claro que me quiebro, pero en ningún momento me sentí afectado por la pregunta en sí”, contó para el diario Trome.

Gunter Rave Foto: Instagram

Asimismo, el periodista defendió a la conductora de América Hoy y mencionó que la pregunta que le hizo no fue desatinada.

“No ha sido una pregunta directa al corazón, todo ha sido en un contexto. No sentí que fuera una mala pregunta. No tengo idea de por qué han reaccionado así contra Ethel”, expresó Rave.

Gunter Rave Foto: Instagram

Además, Gunter Rave reveló que el hecho de entrevistar a gente del Cusco provocó que se conmoviera de ese modo porque se sentía identificado con ellos.

“Me tocó la fibra más sensible porque estaba entrevistando a la gente de Cusco, que son mis paisanos. Ellos lloraban porque están desesperados, me contaban que no se comunicaban con sus familias hace tiempo. Estaba muy conmovido por eso, me veía reflejado en ellos”, finalizó.