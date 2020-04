Fátima Saldonid defiende labor de Stephanie Orúe en Aprendo en casa: “Hay críticas que duelen mucho”

Fátima Saldonid se pronunció sobre la fuerte avalancha de críticas que recibió Stephanie Orúe por su trabajo como presentadora del programa educativo Aprendo en casa.

En una reciente entrevista, la actriz que conduce el bloque para educación inicial del mencionado proyecto lamentó los cuestionamientos que surgieron contra su colega en los últimos días.

Stephanie Orúe. Foto: Archivo

“Ella también corre riesgos al aceptar, lo está haciendo con todo el cariño y bueno, hay críticas que duelen mucho”, señaló para el diario Trome.

Fátima Saldonid acotó además que el estado emocional de Stephanie Orúe puede verse muy afectado por los fuertes comentarios que surgieron en redes sociales contra su participación en Aprendo en casa.

“No es fácil estar en una pantalla, uno tiene una pasión por comunicar y, a veces, con las redes es mucho más duro para uno. Cuando te ofenden y se meten con la familia, las personas se sienten mal”, expresó.

Fátima Saldonid

“Alguien que es muy agresivo es un niño al que no le pudimos dar mucha atención. Los comentarios negativos nos sirven para aprender qué cosa no queremos en la sociedad. A ella (Stephanie Orúe) también la convocaron, la llamaron, no se puso de frente en la pantalla”, añadió.

En otro momento, Fátima Saldonid dejó en claro que las figuras que aparecen en Aprendo en casa no pretenden reemplazar a ningún profesor o profesora.

“Es un contenido televisivo y se rige bajo las reglas de un producto de TV. Mira, hay mil chicas que lo podrían hacer mucho mejor que nosotras pero fue ha sido una situación de urgencia y han tratado de, entre las posibilidades, sumar esfuerzos con otras áreas", aseveró.