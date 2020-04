Farath Coronel: todo sobre los actos solidarios del vidente más conocido en México

View this post on Instagram

Con su sana distancia !!!!!!! Gracias a nombre de @vero1gallardo @chiomaldonadoshow @luismaganamex gracias por este donativo de más de 100 panes de nuez, pulque y vainilla para regalar a los más necesitados y afectados de esta pandemia Juan Vázquez!!!! Muchas gracias dios lo bendiga !!!!!