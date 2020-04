Ricardo Montaner ante la cantidad de fotos de Evaluna y Camilo: “¡Ya está bueno, ya!”

Ricardo Montaner decidió opinar sobre las conductas que tienen el cantante de “Tutu”, Camilo Echéverry, y su hija Evaluna al demostrar en exceso, mediante fotos y videos, el amor que sienten.

Es por ello que el intérprete de “Bésame en la boca” realizó un breve pero significativo comentario con respecto a estas muestras de amor en redes sociales.

Su primogénita de 22 años se encontraba promocionando el lanzamiento del nuevo álbum de su esposo con una fotografía en blanco y negro. En ella se veía a Evaluna sentada sobre una alfombra mientras posaba sensualmente.

Evaluna Montaner, Camilo Echeverry

Para acompañar la imagen, escribió: “A medianoche sale el álbum de Camilo, entonces me puse guapa para él”, señaló acompañada de un emoji.

En esta misma publicación, Ricardo Montaner dejó su comentario. “¡Ya está bueno, ya!”, subrayó, dejando entrever que él también se sintió saturado con los post que muestra la pareja, sobre todo, en Instagram, desatando opiniones de apoyo y rechazo entre los usuarios, quienes lo consideraron como una llamada de atención para su hija y su esposo.

“Si usted esta harto imagínese nosotros”, “que sean ellos que decidan cuando parar de desbordar amor”, fueron algunos que se pueden leer.

Cabe recalcar que, recientemente, Camilo Echéverry habló acerca de las burlas que genera con su pareja en el ciberespacio.

Evaluna Montaner en Instagram

“Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos. Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que nunca ha sentido lo que yo o no entienden lo que es el amor”, señaló.