Emma Stone, una de las actrices norteamericanas más aclamadas de Hollywood, mostró su apoyo a una campaña por la salud mental de los niños atreviéndose a bailar diversos estilos musicales.

En un video compartido en Instagram por el Child Mind Institute, la actriz de 31 años aparece siguiendo una coreografía de la canción “You’re the one that I want”, un tema del popular musical Grease, además de otras canciones para las que exhibe sus mejores movimientos.

Emma Stone se sumó a una campaña solidaria del Child Mind Institute, en apoyo a los niños.

En la publicación, la organización agradeció a la artista por unirse a la transmisión en vivo que organizaron para recaudar fondos que serán destinados a cuidar la salud mental de miles de familias durante la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus.

Child Mind Institute agradeció a Emma Stone en una publicación de Instagram.

“Mientras todos estamos cuidando nuestro bienestar físico, quedándonos en casa y tratando de apoyar a los trabajadores de necesidades básicas, a veces necesitamos un poco de ayuda con nuestra salud mental”, dijo Emma Stone, quien fue guiada por el coreógrafo Ryan Heffington.

Asimismo, la ganadora del Oscar explicó que, como miembro de la directiva, ofrece su apoyo al Instituto en las transmisiones que realizan para los niños, jóvenes y familias a lo largo de todos los Estados Unidos y más, con el objetivo de asesorar al público a conservar en buen estado su salud mental y, a la vez, su salud física.