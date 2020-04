Paolo Guerrero causó gran polémica cuando aseguró que no estaría con Alondra García Miró si realizara escenas de besos. Este comentario no pasó desapercibido para Jorge Benavides y el elenco de El Wasap de JB, quienes decidieron hacer una divertida parodia de este hecho.

Durante la última emisión de El Wasap de JB se recreó la última transmisión en vivo entre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán; el primero desde Porto Alegre, en Brasil; y el segundo en Moscú, Rusia.

Tras mostrar la hilarante escena cuando Jefferson Farfán confiesa que Yahaira Plasencia se encuentra con él pasando la cuarentena, se parodiaron las preguntas del delantero del Lokomotivs Moscú a Paolo Guerrero.

“Ahora me toca a mí hacerte una pregunta, compadre, y contéstame a la firme… A ver, ¿qué te pregunto? Si Atolondra, como actriz, hace una escena difícil, una escena romántica...”, dice Farfán interpretado por Jorge Benavides. Guerrero (personificado por Danny Rosales) lo interrumpió en la escena.

“¿Cómo que difícil? ¿A qué te refieres?”, cuestionó el jugador del Internacional de Porto Alegre. “Como que tiene que darle un ‘chape’ (besos) a un actor pues, Paolo. ¿Te molestaría?”, interrogó el delantero que juega en la liga rusa de fútbol.

Ante esto, Paolo Guerrero, muy serio, expresó: “Si no está conmigo, normal. Si lo hace ahora, no, no hay forma, compadre, yo no la dejo”. Pero la ‘Foquita’ lo refutó: “Eso no se hace, compadre, ella es actriz”.

“Yo no lo soportaría, compadre, tú sabes, macho que se respeta. Pero, ojo, que no soy machista”, acotó el ‘Depredador’.

Notando que Alondra García Miró (interpretada por Gabriela Serpa) se encuentra en escena, Jefferson Farfán se dirige hacia ella: “Atolondra, di algo. Defiéndete”.

“Yo respeto la relación. Por él lo doy todo. Si me dice que no, yo no lo hago”, respondió la exchica reality.

Tras este diálogo, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán hicieron una carrera hasta el techo para desestresarse, dejando solas en la transmisión en vivo a Yahaira Plasencia y a Alondra García Miró. La modelo se quejó con la salsera por la negativa del ‘Depredador’ para dejarla hacer escenas subidas de tono.

“Le di la razón porque es mi esposo, pero cuando nos casemos, lo que no sabe, es que me voy a chapar a todos los galanes. Ahí veremos donde queda el ‘macho peruano que se respeta’”.

Yahaira Plasencia (personificada por ‘Cachito') le dio la razón y le aconsejó: “Así se habla. No puedes dejar que te pisotee. Si tienes que hacer una secuencia, así ‘chapes’ con mil, lo tienes que hacer. No te dejes, te lo digo como amiga, porque después no sabes lo que se viene”.