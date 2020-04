La actriz Danna García, quien había sido diagnosticada con el coronavirus por segunda vez, denunció en sus redes sociales que viene siendo acosada por los vecinos de su edificio en Ciudad de México.

La protagonista de Pasión de Gavilanes realizó un vídeo en vivo a través de su Instagram, en el que señaló que el miedo y la desinformación provocan que las personas actúen con desconocimiento.

“Empecé a recibir un montón de correos y mensajes de vecinos del edificio con unas palabras muy desagradables, que yo estaba poniendo en riesgo la vida de todos, que por qué no había avisado personalmente a cada uno (que tenía la COVID-19)”, manifestó la actriz de 42 años.

Además, Danna García detalló que sus vecinos no le permiten utilizar el ascensor, a pesar de su condición y que está a la espera de los resultados de su nueva prueba.

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras", dijo la celebridad.

Por otro lado, la destacada actriz colombiana reveló que sus vecinos también prohibieron la entrega de comida o medicamentos hasta la puerta del departamento donde ella se encuentra en el quinto piso.

“(Dijeron) ‘a ella no le suban la comida, el mercado o el super que pida’, o ‘ella ya no puede usar el área común’. Aquí no hay áreas comunes, ni un jardín, ni nada. Dijeron que yo era una irresponsable”, aseguró Danna García.

Añadió que las acciones preventivas que se estaban tomando ya tenían eran de protección, “sino de discriminación”, recalcó la artista.

Por último, Danna García puntualizó que lo que le está pasando a ella también le pasa a muchas más personas, quienes no solamente tienen que luchar contra la enfermedad, sino también contra el acoso.

“Ya sea enfermo o familiares de enfermos o un médico o policía, cualquier persona que tenga que vivir este acoso por tener una situación que lo lleve a estar en contacto con un virus al que todo mundo tiene pánico”, finalizó la actriz.

Danna García revela que contrajo la COVID-19 por segunda vez

El último 18 de abril, la actriz Danna García compartió su pesar por volver a dar positivo a prueba de descarte del coronavirus.

Danna García en Instagram

“Saldremos adelante”, escribió la actriz en una de sus historias de Instagram. Asimismo, utilizó un sticker de la aplicación para señalar que a pesar de que la COVID-19 esté afectando a la gran mayoría de la población en el mundo, “estamos en esto juntos”.