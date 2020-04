Camilo sobre burlas por su relación con Evaluna: “No entienden lo que es el amor”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner conforman uno de los matrimonios más populares en el mundo de las celebridades. Su relación, admirada por algunos y criticada por otros, ha sido blanco de numerosos comentarios en las últimas semanas, por lo que el colombiano ha decidido pronunciarse sobre ello.

En una entrevista reciente con Efe, el cantante de 26 años ha compartido sus sensaciones ante las burlas que, recientemente, lo señalaron como “cursi” en su vínculo con su esposa.

Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero de 2020. (Foto: Instagram)

“Los memes me dan risa. Bueno, nos dan risa. Es una señal de que la gente está prestando atención a lo que hacemos. Nos gustan los que son bienintencionados. Los otros nos dan lástima. Me parece que los hacen gente que nunca ha sentido lo que yo o no entienden lo que es el amor”, reveló desde Miami, donde convive con Evaluna y su suegro Ricardo Montaner.

Asimismo, Camilo ha asegurado que las muestras de afecto hacia su esposa son detalles que no puede evitar. Las manifestaciones de cariño se han hecho parte de su matrimonio y él encuentra una explicación en el tiempo que llevan juntos.

"Los memes nos dan risa", ha dicho Camilo sobre las bromas que circulan en redes sociales. (Foto: Instagram)

“No podría [dejar las expresiones de amor], mucho menos ahora. Durante este confinamiento he aprendido más de Evaluna que en los años anteriores que pasé con ella. He visto cómo se ha convertido en una líder y organizadora generosa y capaz”, precisó.