Angie Jibaja: “Dios me usa para ayudar a los que pasan por las drogas”

Angie Jibaja se muestra cada vez más recuperada tras el intento de feminicidio del que fue víctima a manos de un hombre de 75 años. Tras sobrevivir al ataque, la polémica modelo ha asegurado que esto le ha dado un propósito a su vida, pues cree tener como misión ayudar a las personas que sufren de adicciones a las drogas.

En sus historias de Instagram, Jibaja, mostrando un mejor semblante que días pasados y sin pelucas, confesó ser una lectora recurrente de la Biblia.

Angie Jibaja se viene recuperando tras sufrir un intento de feminicidio.

“Les cuento qué es lo que hago en esta hermosa mañana. Esta es mi Biblia, me aferro a ella porque siento que Dios es mi equilibrio, el equilibro de todos”, expresa Angie Jibaja mientras sostiene el libro.

“Acuérdense que todo lo que se dice aquí se está cumpliendo, y Dios no viene por los justos sino por los pecadores”, dice la ‘Chica de los tatuajes’ sin perder la calma.

Angie Jibaja confesó que se refugia en la Biblia.

Tras estas palabras, Angie Jibaja revela que ha sido escogida para cumplir una misión muy específica: “Dios me ha usado a mí porque tengo un propósito. Yo debo ir por los que están mal, por los que estuvieron como yo, por los que pasaron y por los que pasan por las drogas”, reveló.

Tras citar una frase de la Biblia, Jibaja se muestra frotándose las manos con alcohol medicinal y decide hacer una broma sobre si misma.

“Todo está en el alcohol. Hay gente que me dice ‘¿por qué si has tomado tanto alcohol en la vida no estás curada del coronavirus?’”, tras reír escuetamente, Angie Jibaja sentencia: “Sólo fue un chiste”.