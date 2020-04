Alondra García Miró dijo hace unos días que no haría escenas de besos porque “prioriza” su relación con Paolo Guerrero. Esta revelación fue muy comentada por muchos personajes de la TV peruana, entre ellos Melissa Paredes.

La protagonista de Ojitos hechiceros aseguró que ella no estaría dispuesta a sacrificar sus sueños solo para complacer a su pareja, el futbolista Rodrigo el ‘Gato’ Cuba.

A raíz de estas declaraciones, usuarios de Instagram elogiaron la relación de Melissa Paredes y la compararon con la de Alondra García Miró.

“Mis respetos para la actriz Melissa Paredes, aprende de ella Alondra, te me caíste, te tienen bien dominada, qué feo, una actriz aquí, en la China, puede hacer escenas de besos o lo que sea porque es una actuación. ¿Cómo el ‘Gato’ Cuba dejó que Melissa venga desde México para que pueda continuar con la novela y tú te fuiste a estar cuidándolo al otro? #AmigaDateCuenta”, escribió una de las cibernautas.

Este comentario no pasó desapercibido por la protagonista de Te volveré a encontrar, quien decidió responder alegando que ella y Paredes tienen diferentes intereses. “¡Y me da mucho gusto por ella! ¡Es cuestión de tiempos, organización y prioridades”, contestó Alondra García Miró en Instagram.

Alondra García Miró responde a usuaria de Instagram

Magaly critica a Paolo Guerrero por prohibir escenas de besos de Alondra García Miró

Magaly Medina criticó severamente a Paolo Guerrero por el comentario machista que hizo sobre Alondra García Miró al asegurar que no tendría una relación con la modelo si ella tuviera que protagonizar escenas de besos.

“Paolo acepta que es un macho, que no es un tipo moderno, de esos que una mujer empoderada de hoy no podría tolerar. Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto", expresó la popular ‘Urraca’.