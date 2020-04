Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann formaron, por varios años, una de las parejas más sólidas y divertidas de la farándula mexicana. Sin embargo, desde su separación se han revelado algunos secretos de la ahora expareja.

La hija de Eugenio Derbez acaba de lanzar su primer podcast llamado La magia del caos. En el material, la actriz de 33 años, quien anteriormente resaltó el inmenso cariño que le sigue teniendo a Mauricio, contó detalles poco conocidos de su pasada relación y los motivos de su separación.

Aislinn Derbez confiesa que condicionó a Mauricio Ochmann para que tengan un hijo

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, recordó la popular Elena de La Casa de las flores.

En medio de sus declaraciones, Aislinn Derbez confesó que uno de sus temores más grandes era enfrentar una separación. Dicho sentimiento la llevó a condicionar a Mauricio Ochmann, quien el pasado 18 de marzo envió un cálido saludo de cumpleaños a la madre de su hija, con la idea de formar una familia.

“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘Con éste me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, reveló.

A pesar de la separación, Aislinn Derbez volvió a asegurar que mantiene una buena relación con Mauricio Ochmann por el bien de su hija Kailani, de dos años.

"La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”, indicó la actriz.