Adamari López, popular actriz y presentadora de televisión, se llevó un susto en plena sesión de cocina junto a su hija Alaïa y a su pareja, como se aprecia en un video que recrea el proceso para preparar algodón dulce.

Las imágenes, publicadas en el canal de YouTube de la pequeña, muestran a la familia reunida en la cocina y dispuesta a preparar el postre con todos los utensilios adecuados. Sin embargo, durante la mezcla de ingredientes ocurrió un accidente que consternó a todos.

Adamari López sufrió un inesperado accidente mientras ayudaba a su hija con la preparación de un postre.

En el momento en que la presentadora del programa Un nuevo día aplicó una dosis de azúcar, la máquina que utilizaban para generar el algodón expulsó el ingrediente, que saltó hacia ella y le obligó a dar un paso hacia atrás.

El susto llevó a Adamari López a cerrar los ojos y girar la cabeza. Por fortuna, el suceso no pasó de un breve lapso de incomodidad. “Pensé que me iba a brincar encima y que me iba a morir”, confiesa luego, soltando una carcajada tras superar el extraño accidente culinario.

Finalmente, el hecho fue motivo de risas tanto para la hija de la actriz como para su pareja, el coreógrafo Toni Costa, quien se tomó lo ocurrido con humor. “Deja de burlarte de mí”, lo regañó ella de inmediato, dándole una ligera palmada en el hombro.