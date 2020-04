Yahaira Plasencia responde a Melissa Klug por compararla con La Usurpadora [VIDEO]

Melissa Klug quiso avivar la disputa con Yahaira Plasencia al compararla con el personaje de la telenovela La Usurpadora. Sin embargo, lo que nunca esperó la ‘Blanca de Chucuito’ es que la salsera trata de ignorar este tipo de comentarios.

Todo surgió cuando Melissa Klug envió esta respuesta a una de las historias de Instagram de Rodrigo González: “Ja, ja, ja, ¡qué buena! Tanto le gusta la novela que se metió en el personaje, ella misma dice que le gusta. Ja, ja, ja, besos, Rodrigo”.

En un enlace desde Rusia, Yahaira Plasencia habló con ‘Choca’ Mandros, conductor de Estás en todas, quien comenzó preguntando si conocía a la pareja de Paolo Guerrero, Alondra García Miró, a lo que la salsera reconoció: “La vi una vez en mi vida. Como ella dijo, no somos amigas, pero me cayó súper bien, es muy linda. Nos divertimos mucho”.

Luego de esto, el presentador recordó el momento cuando Melissa Klug hizo este símil en una de las historias de Instagram de Rodrigo González, quien está muy pendiente de todo lo que la ‘Reina del Totó’ hace en el país europeo al lado de Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia acaba de cumplir 26 años.

Tras esto, ‘Choca’ Mandros recordó que la ‘Blanca de Chucuito’ no deja de mencionarla: “¿Qué se siente estar lejos del país y que sigan refiriéndose a ti? Melissa Klug siempre está hablando de ti. ¿Cómo haces?”

Ante esto, Yaharia Plasencia, sin perder la calma deslizó: “Tranquila. ¿Para qué? No se por qué darle importancia. Estoy bien. La prioridad del Perú es preocuparnos de nuestras familias, papás, hermanos, ayudar a la gente, hacernos cargo de las cosas que verdaderamente valen la pena, no de comentarios que a mí en realidad me dan igual”.

Finalmente, cuando el conductor de Estás en todas trató de sacarle información sobre su momento actual con Jefferson Farfán en Rusia, Yahaira Plasencia expresó: “Siempre soy feliz porque tengo a Dios, a mi familia que está sana”.