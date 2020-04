Un importante grupo de artistas de origen canadiense, entre famosos, cantantes y actores, llevará a cabo una iniciativa solidaria a fin de juntar dinero para colaborar con las personas perjudicadas por la crisis sanitaria.

El evento, que llevará por nombre Stronger Together, Tous Ensemble, será transmitido vía streaming el próximo domingo 26 de abril y tiene como objetivo apoyar a médicos que luchan contra la pandemia en Canadá, así como a organizaciones caritativas de donación de alimentos.

PUEDES VER Justin Bieber y Kendall Jenner son criticados por no reconocer sus privilegios

Afiche oficial del evento Stronger Together, programado para el domingo 26 de abril.

Una lista de lujo corona el proyecto con participantes de talla mundial. Justin Bieber, Michael Bublé, Céline Dion, Bryan Adams, Avril Lavigne, Shania Twain y Ryan Reynolds son algunos nombres que anuncia la iniciativa entre sus colaboradores.

De acuerdo a la revista People, Stronger Together, Tous Ensemble sería una versión canadiense del reciente One World: Together at Home, una reunión virtual de características parecidas que fue capaz de juntar millones de dólares para enfrentar la crisis sanitaria.

PUEDES VER Justin Bieber revela fotografía de Hailey Baldwin en la bañera y dedica tierno mensaje

Michael Bublé es uno de los artistas más esperados en el evento. (Foto: Instagram)

Uno de los momentos más esperados del show programado para el domingo será la presentación del ganador del Grammy Michael Bublé, quien recientemente se pronunció sobre la situación que vive la sociedad en Canadá con la pandemia de la COVID-19.

La conocida cantante de pop Avril Lavigne también estará presente en la transmisión. (Foto: Instagram)

“Somos privilegiados y afortunados. En muchos casos es por lo que nuestro país nos ha dado. Yo estoy a salvo con mis hijos y mi esposa, y no me preocupa salir a comprar alimentos. Lo que me pasa a mí no es comparable con las preocupaciones de doctores y enfermeras que están en la primera línea de batalla, ni con las preocupaciones de sus propias familias", declaró vía Twitter.