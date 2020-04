Stephanie Orué se ha ganado una serie de críticas por usuarios de redes sociales que no están conformes con que aparezca en Aprendo en casa. A pesar que la actriz ha hecho una defensa airada de su carrera, se ha reafirmado en el hecho de no ser una persona que incentive malos ejemplos para la sociedad.

En entrevista para el programa de Mónica Cabrejos de Capital TV, Orué relató cómo se dio su convocatoria para aparecer en los espacios educativos que el Estado viene realizando para los alumnos del Perú en medio de la cuarentena por el brote del coronavirus.

Luego de esto, Mónica Cabrejos ahonda en las críticas que la actriz ha recibido en redes sociales en los últimos días.

“Esta persona dijo tres mentiras. Soy abierta a las críticas, pero de pronto, cuando vi que decían cosas muy fuertes que no eran verdaderas, ahí empecé a mirar con más atención. Eso es lo que más me molesta”, detalla Stephanie Orué.

Tras esto, la actriz expuso cuáles fueron esas tres cosas que le molestaron del usuario en Facebook que intentó desprestigiarla.

“La primera fue que, a través de una escena fuerte de Django (película peruana), dijo que era una actriz porno. No tengo nada contra la pornografía, pero eso es mentira”, expresa Stephanie Orué.

“Segundo, que soy una chica reality. Es falso porque no lo soy. Tercero, y esto me parece bien descabellado, que por una foto artística estoy incentivando el consumo de drogas. Esas tres cosas no las voy a permitir”

Tras relatar que ella está dedicada por completo al arte, que cursó estudios en la PUCP, a los cuales suma talleres, un sinnúmero de actualizaciones, así como cursos en dramaturgia y música, Stephanie Orué volvió a tocar la polémica sobre la escena intima del mencionado film.

“¿Tanto les molesta lo que he hecho? ¿Lo hice tan bien que la gente se confunde?”, a esto, Mónica Cabrejos acota: “La gente no sabe diferenciar entre lo artístico y lo real”.

Buscando acotar una reflexión, la conductora de Capital TV halaga los dotes actorales de Orué: “Eres una artista completa, construyes de forma precisa tus personajes, ahora estás en una faceta diferente, debes comunicar y lo haces muy bien ¿Qué le dirías a esos comentarios machistas que te denigran?”

“Que todas las criticas así sean destructivas las voy a transformar siempre. Todavía no logro ver con claridad por qué estoy aquí, pero siento que estoy en todo esto por algo que es mucho más grande. Me aferro a las oportunidades, acepto todo lo que me envíen. Lo transformo en energía, pero las mentiras no las voy a tolerar”, sentenció Stephanie Orué.