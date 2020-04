Stephanie Orúe: “Estoy orgullosa de mi carrera”

“Yo abrazo las críticas, pero no tolero las mentiras”, nos dice Stephanie Orúe sobre los cuestionamientos a su trabajo en ‘Aprendo en casa’, y también acerca del sexismo y la desinformación. La actriz formada en teatro, quien ha asumido personajes arriesgados, sostiene que su carrera ha sido “menospreciada”. “Están circulando videos de Django, pero estoy orgullosa de haber estado en esa saga, orgullosa de mi carrera. Osada soy, y más adelante tendré personajes que den que hablar”.

¿Cuánto tiempo de preparación tuviste para ‘Aprendo en casa’?

Me llamaron un miércoles y empecé a grabar el viernes. Los guiones ya estaban armados ¿no? Y todo está sobre la marcha.

¿Ha sido como un piloto?

No sé si sea correcto decir que es un piloto, pero ha sido una salida que el Minedu determinó. Entonces se nota que no hubo una planificación, porque jamás nos imaginábamos una situación así. Entiendo que hay personas que necesitan ver a los profesores, está bien, yo también lo digo. Jamás voy a pretender dármela de profesora. Somos presentadoras que tenemos que estar empapadas del tema.

Tu generación es más conocida por la televisión porque el teatro no es masivo. ¿Las críticas tienen que ver con un concepto equivocado?

Sí, totalmente, claro que sí. No quiero juzgar ni criticar a nadie, pero lo que sucede es que, sobre todo en nuestra televisión, lo que hicieron a través de los programas concurso, con todo esto de los chicos reality, y de pronto que alguien relacionado con la farándula tenga un personaje en alguna historia… Todo se ha empezado a mezclar. Definitivamente, hay un concepto bien equivocado y bien pobre de lo que significa ser artista, porque pienso que los medios han aportado a que la gente se confunda, no saben quién es artista y quién no.

Lo positivo fue el rating y el espacio en otros canales...

El hecho de que ahora los canales −no sé si a la fuerza o queriendo− estén brindando espacio es importante. ¿Cuándo hubo programas educativos en señal abierta? No recuerdo haberme sentado frente a un televisor y que los canales, los más importantes, te brinden espacio para educarte, al contrario… tanto hemos criticado esto. Ahora que en esta coyuntura, la gente se siga quejando… es contradictorio.

¿En las críticas notaste el sexismo?

¡Es bien fuerte! La verdad, hay mucha represión sexual, doble moral, por supuesto, como para pretender decirme que por qué salgo con los hombros calatos. Ahora pienso que como estrategia tienen que confundirme con mi personaje, ‘Magdita’, como lo que quieren ellos es ‘bajarse’ este proyecto, entonces tratan de cogerse de ese lado.

¿Crees que hay trolls que están en redes contra este proyecto y que para eso utilizan tu imagen?

Yo pienso que estoy en medio de algo mucho más grande que no tiene que ver conmigo, directamente. Creo que estoy en el medio de dos batallas, porque estoy de la mano del Ministerio de Educación, que me imagino debe batallar con los partidos políticos. No soy para nada política, pero me he visto de pronto en medio de una batalla. ¿De qué tipo? De las terribles, a veces inhumanas. Es brutal. Eso sí, yo sigo fortalecida y voy a continuar. Pero esas personas que han mentido sobre mí no se van a quedar tranquilas, porque gratuitamente nadie va a venir a pretender manchar mi carrera. Si tengo que tomar acciones, lo voy a hacer, es mi derecho.