Este mes se estrena ‘I Know This Much is True’, una superproducción de HBO que es protagonizada por el nominado al Óscar Mark Ruffalo, popular por dar vida a Bruce Banner en el universo Marvel. La serie de seis capítulos está dirigida por el cineasta Derek Cianfrance, que compitió por el León de Oro de Venecia con La luz entre los océanos.

“Basada en la exitosa novela de Wally Lamb, escrita y dirigida por Derek Cianfrance, y protagonizada por Mark Ruffalo, esta serie limitada sigue a Dominick Birdsey mientras lucha por cuidar a su hermano gemelo, Thomas, mientras descubre la verdad sobre su propia historia familiar”, dice HBO.

'I know This Much is True’ está ambientada en la década de los 80. A Ruffalo lo veremos por partida doble, primero como uno de los hermanos que sufre un trastorno por estrés postraumático y como el segundo, diagnosticado como esquizofrénico paranoico. Uno de ellos regresará para cuidar del otro luego de años de abandono.

Se estrena este 10 de mayo.