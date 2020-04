La conductora de Al sexto día Mónica Cabrejos reveló en una entrevista al diario Trome cómo ha cambiado su manera de hacer periodismo tras la llegada del nuevo coronavirus.

“Yo soy periodista y me he sumado al equipo de reporteros, lo que más me sorprendió es la necesidad de la gente. Me he encontrado con historias que me han hecho llorar", reveló Mónica Cabrejos.

La comunicadora también habló sobre el privilegio que tienen muchas personas que no tienen la necesidad de salir de casa para trabajar.

“Mucha gente no lo entiende desde la comodidad de su casa, pero hay gente que no tiene. La gente se juega la vida y elige entre contagiarse de coronavirus o morir de hambre", reveló.

Además, Mónica Cabrejos confesó que no realiza transmisiones porque no quiere exponerse y contagiarse.

“No estoy al pendiente de lo que sucede en redes ni hago transmisiones porque considero que, en este momento, para mí es una a exposición innecesaria”. mencionó.

Además, comentó que en algunas ocasiones ver muchas noticias nos hace daño. “Mucha gente está muy pendiente de las noticias y creo que muchas veces eso es lo que nos hace más daño. Hay que encontrar un equilibrio”, mencionó.

La periodista también brindó algunos detalles sobre como va a afectar la cuarentena en las relaciones amorosas.

“En China se incrementaron los divorcios después de la cuarentena. No estamos acostumbrados a convivir todos los días. Las parejas deberían aprovechar este momento para reenamorarse, reconocerse y fortalecer su relación”, dijo.