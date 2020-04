Melissa Paredes no pudo evitar quebrarse al hablar sobre la grave situación que afrontan los artistas tras las medidas decretadas por el Gobierno para combatir el coronavirus.

Durante una entrevista para Estás en todas, la actriz comentó que está muy apenada pues los artistas no podrán trabajar en todo el 2020 debido a la cuarentena y a la cancelación de eventos para evitar el contagio de la enfermedad.

PUEDES VER Melissa Paredes sorprende con sensual baile en TikTok al ritmo de JLo

Además, Melissa Paredes contó que a raíz de esta problemática ofreció su apoyo para que muchos de sus colegas puedan afrontar la cuarentena.

“Escuchar a mis compañeros que solo viven de esto, los entiendo totalmente. A algunos de ellos les he ofrecido mi mano para ayudarlos porque me da pena. Ellos viven de eso y mucha gente no entiende, cree que ellos solo quieren salir en la tele que los aplaudan y no es así. Ellos son actores por vocación”, expresó, con la voz un tanto entrecortada.

Melissa Paredes también pidió que se otorgue una ayuda para que los artistas puedan subsistir en medio de la crisis por el coronavirus en Perú.

“Tengo muchos compañeros y compañeras que no tienen, que se las están buscando y eso es muy triste. Debería haber una ayuda especial para ellos”, señaló la exchica reality en Estás en todas.

Melissa Paredes confiesa que extraña salir a la calle en cuarentena

Melissa Paredes envió un nostálgico mensaje sobre lo difícil que le resulta la cuarentena, a través de una publicación en Instagram.

“Extrañando esa sensación de libertad, el estar acompañada con risas interminables. Recordar es volver a vivir y uff, mi cabeza sí que es buena para vivir mil emociones. Ja, ja, ja, (llámenme loca)”, escribió la modelo, junto a una foto en la que posa a la orilla del mar.