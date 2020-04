Melissa Paredes aseguró que ella no abandonaría sus sueños por su esposo. Dijo ello tras la polémica desatada entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero, quien aparentemente estaría limitando la carrera actoral de su pareja.

“Primero soy yo, mis sueños, lo que aspiro en mi vida. Él es mi compañero de vida, pero jamás voy a estar atrás ni adelante de él por más multimillonario que sea. no hay forma”, aseguró la actriz en una entrevista para el diario Karibeña.

Asimismo, al ser consultada sobre la decisión de Alondra García Miró al preferir su relación antes que su carrera, no quiso opinar al respecto, pero mencionó que muchas mujeres se han sentido tocadas con ello ya que se está luchando por el empoderamiento femenino.

“Creo que cuando no hay nada bueno que opinar, mejor me quedo callada. No hay por donde defender eso, sinceramente. Prefiero no dar ninguna opinión porque ellos me caen bien. no se puede defender lo indefendible. Muchas mujeres se han sentido tocadas con ese tema, y más ahora que buscamos sobresalir, de empoderarnos y lograr nuestros sueños que es lo más importante en la vida”, expresó.

Además, la actriz de Dos Hermanas, aseguró que no le incomoda ser comparada con la novia de Guerrero, ya que ambas han sido chicas realitys y ahora se desempeñan en la actuación.

“No me incomoda. Creo que cada uno tiene su punto de vista y respeto cada opinión, bienvenido sea si lo dicen por algo bueno para ambas”, finalizó la Melissa Paredes.