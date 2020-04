Magaly Medina evalúa hacer Magaly TV, la firme desde su casa para prevenir coronavirus

Magaly Medina se pronunció sobre la posibilidad de realizar su programa desde su casa, debido a las críticas que recibió por los casos confirmados de la COVID-19 que hay en su equipo de producción, prensa y operaciones.

La figura de ATV reveló que el canal y la producción están evaluando hacer el programa desde su casa. “Estamos evaluando en conjunto con todo el canal, porque no solamente es mi área, son también otras y al faltar camarógrafos, técnicos, personal que necesitamos para salir al aire, podríamos pensarlo, pero acuérdate que soy una empleada más de ATV”, contó en una entrevista para el diario Trome.

Magaly Medina Foto: Instagram

Asimismo, la popular ‘Urraca’ contó que los trabajadores que han dado positivo al coronavirus ya se encuentran haciendo cuarentena y aseguró que han sido sinceros al revelar las cifras de personas contagiadas en el canal.

“Ya tenemos a los confirmados en cuarentena desde el lunes y desde antes enviamos a sus casas a los que tenían síntomas. Hemos hecho el programa con el personal mínimo en el estudio. Pero lo bueno es que nosotros como canal hemos transparentado nuestras cifras, somos sinceros y a todos se nos ha puesto a buen recaudo”, mencionó.

Magaly Medina Foto: Composición

Finalmente, Magaly Medina mostró su preocupación hacia otros canales que no les están realizando las pruebas a sus trabajadores.

“Aquí lo terrible es que en otros canales no se están haciendo las pruebas, tenemos información de que empezaron a hacerse, pero luego se paró y esos chicos no saben si están infectados o no. Creo que todos debemos ser responsables, a mí me atacaron por salir a decir que tenía gente infectada en mi equipo y es porque el canal es responsable y nos hizo las pruebas”, agregó la conductora.