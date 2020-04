El rapero Kanye West y su esposa Kim Kardashian se encuentran en cuarentena junto a sus cuatro hijos, North West, Saint West, Chicago West y Psalm West. La vida en confinamiento está resultando bastante complicada para la estrella de Keeping up with the kardahsians, pues reparte su tiempo entre la crianza de sus pequeños, el manejo de sus negocios y sus estudios para convertirse en abogada.

Esta situación fue observada por Kanye West, quien se reparte las tareas del hogar con Kim y aún así, la ayuda parece no ser suficiente, pues los pequeños ya iniciaron las clases escolares virtuales y deben ser asistidos por sus padres. En ese sentido, el rapero ha decidido darle un respiro a su atareada esposa como un regalo adelantado por el Día de la madre.

De acuerdo a la información del medio especializado E news, el productor musical viajó con sus cuatro herederos a Wyoming, donde pasaron tres días alejados de Kim, quien pudo quedarse en su casa para enfocarse en ella misma.

"Necesitaban un cambio de escena y él quería darle a Kim un descanso del caos en casa. Tener a los cuatro niños en casa todo el tiempo puede ser mucho”, señaló una fuente del mencionado medio.

“Kim también está estudiando y trabajando muy duro, se turnan para trabajar y vigilar a los niños. Ambos están ocupados y se aseguran de darse descansos (...) Es una confusión constante entre el trabajo escolar, y mantenerlos entretenidos y ocupados. Todos están contribuyendo e intentando hacer su parte mientras equilibran su trabajo”, añadió.