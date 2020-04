La exvedette Jackie Castañeda, quien radica desde hace dos años en Nueva York, contó que se encuentra muy preocupada y temerosa de contraer el coronavirus, debido a que la ciudad estadounidense y específicamente la zona donde vive, se ha convertido en uno de los focos más infecciosos de la COVID-19.

Ella reveló que solo vive con su hija y planea mudarse a un lugar más tranquilo. “Yo estoy cerca a la ciudad, me quiero mudar porque por acá está todo infectado, me quiero ir más al norte de Nueva York, pues ahí está más bajo el índice de contagios”, declaró para el diario Karibeña.

Asimismo, comentó sobre la situación que vive Nueva York ante esta pandemia que está golpeando todo el mundo y mencionó que se encuentra asustada porque siente algunos malestares en la garganta.

“La verdad esta horrible por acá. Anoche, a la espalda de mi casa, estaba personal de COVID-19 con sus trajes, estamos asustadas mi hija y yo, las dos solas vivimos en una casa (...) temo haberme contagiado. Me pica la garganta y me arde desde hace 3 días y la verdad no sé que será, así que quiero hacerme otra vez la prueba”, confesó.

Finalmente, Jackie Castañeda contó que en Nueva York no hay una cuarentena obligatoria, por el contrario, los ciudadanos deciden si ponen en práctica el aislamiento social.

“Sí hay cuarentena, pero es opcional, si gustas sales y si te infectas o entras en gravedad es tu problema. Yo ya voy dos meses y medio de cuarentena y ya me voy a volver loca. El gobernador Andrew Cuomo es el que sale todos los días en conferencia y hace saber la situación del estado de Nueva York”, concluyó.