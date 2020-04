“No soy amiga de mis exnovios”: Demi Lovato explica por qué alejó personas de su vida

Demi Lovato saltó a la fama desde muy pequeña y pese a que vivió el sueño de convertirse en una chica Disney, la temprana fama le pasó factura a su salud emocional, por lo que atravesó momentos muy difíciles en su vida como el deterioro de su autoestima por el constante acoso. Ello ocasionó su adicción al alcohol y a las drogas.

En declaraciones para el espacio de podcast I weigh, la cantante de 27 años reveló que le costó mucho trabajo superar varias etapas de su vida, una de las más duras fue el final de su relación con Wilmer Valderrama. La actriz inició una relación con el empresario a muy temprana edad y mantuvieron un romance de seis años.

“Yo solía tener esa mentalidad de si tenía una experiencia negativa con alguien, siempre necesitaba repararla o siempre tenía que arreglar las cosas, y de hecho, no soy realmente amiga de miz ex hoy, porque tenía que darme cuenta de que eso tampoco era saludable”, explicó Demi Lovato.

“Tratar de mantener una amistad cercana con algunos de mis exnovios, simplemente no es realista, en realidad hay una razón por la cual la gente no hace eso”, señaló Demi al precisar que no le parece sano mantener contacto con personas de su pasado.

“Ahora he podido dejar de lado a las personas, sabes, esa es otra cosa que tuve que aprender cuando se trata de eliminar a las personas tóxicas de tu vida. Si son ex, es por una razón", añadió.