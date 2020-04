El artista Christopher Gianotti publicó un video en su red social donde muestra la incomodidad que ha tenido con el colegio de sus hijas, María Reina Marianistas, debido a las pensiones que siguen cobrando durante estos días.

“Mensaje para los padres de familia de colegios y para todos los estudiantes de institutos y universidades del Perú. También para los ilustres y pintorescos personajes que alegremente me insultaron en mis distintas publicaciones”, sostuvo al inicio de su mensaje.

“Quiero agradecerles por todos los mensajes que me han llegado en las publicaciones que he subido, sobre el reclamo público que le hago al colegio María Reina Marianistas. Agradecer a todo la gente que me ha dado su respaldo, sus buenas energías y sus vibras”, exclamó el actor.

De la misma manera, comentó acerca de los jóvenes que solventan sus propios gastos. “Quiero dirigirme al grupo de alumnos de institutos, universidades que me han escrito contándome sus casos en el que trabajan y estudian. Que los han botado del trabajo y que ya no tienen para pagar el instituto”, aseveró.

“(...) No tienen para poder pagar y que realmente se están viendo muy afectados y en una situación lamentable. Las instituciones educativas lo único que han demostrado es que como empresas les importa el dinero”, dijo Christopher Gianotti.

En línea con ello, el actor se animó a hablar de Daniel Urresti. ”El congresista Daniel Urresti ha presentado un proyecto de ley y esta interesantísimo. Lo que necesitamos es movilizarnos, el sector educacional va a cambiar, si es que nosotros nos movilizamos, si es que nosotros hablamos y decimos las cosas como deben ser”, detalló.

“Lastimosamente hubo un grupo de padres y exalumnos que me han insultado que son una gran minoría, a las cuales le digo que esto todavía no empieza. Ahora las autoridades ya están tomando cartas en el asunto (...) Las instituciones educativas van a tener que demostrarle no solo a los padres sino, también a las autoridades todo lo que hacen con el dinero”, aseveró.

“Mi objetivo es que todo el sector educacional, universidades, institutos y colegios paguen los impuestos que tienen que pagar como empresas, no pararé hasta que eso suceda”, sentenció Christopher Gianotti.