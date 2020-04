“Me lancé por un abrazo”: Chris Hemsworth contó su efusiva reacción al conocer a Brad Pitt

Brad Pitt se ha convertido en todo un ícono de la industria cinematográfica hollywoodense y no es para menos, pues el actor tiene en su haber numerosos reconocimientos y nominaciones a importantes galardones. No es casualidad entonces que incluso otras celebridades sientan gran admiración por el veterano intérprete.

Para el australiano Chris Hemsworth, conocer a Brad Pitt fue uno de los mejores momentos de su vida y recordó la anécdota durante una reciente entrevista para la revista People. El famoso intérprete de Thor no pudo resistirse al efecto Pitt y al verlo se abalanzó sobre él para darle un efusivo abrazo.

“Fue tan maravilloso y educado como había esperado que fuera. Él optó por un apretón de manos, pero yo me lancé directamente por el abrazo, y no le importó”, narró Chris Hemsworth con mucha emoción, como si de un fan más se tratara.

El rostro del ‘Dios del Trueno’ también se asocia a distintos éxitos de taquilla, pero esto no le importó cuando le llegó el momento de conocer a su ídolo en la premiere de la cinta Once Upon a Time in Hollywood, en Los Ángeles.

Chris Hemsworth pensó que debido a su efusiva reacción con el exesposo de Angelina Jolie, su equipo de seguridad intervendría, sin embargo, la experiencia resultó bastante grata. “Nadie de su equipo me atacó ni pasó nada por el estilo. Fue un momento maravilloso”, aseguró.