Brad Pitt es el nuevo “chico del clima” en el programa de John Krasinski

Brad Pitt se encuentra cumpliendo con el aislamiento social para evitar más contagios de coronavirus. El actor aprovecha sus días en confinamiento para realizar nuevas actividades y recientemente probó suerte como el nuevo “chico del clima” en el espacio creado por John Krasinski.

Durante la última edición de Some Good News (Algunas buenas noticias), el protagonista de The Office sorprendió a todos sus seguidores al presentar a su más reciente colaborador. Luego de parodiar un enlace con una estación espacial, Krasinski dio pase al ganador del Oscar.

“¿Qué acaba de pasar? Nuestro programa acaba de transmitir en la estación espacial internacional, voy a necesitar un segundo para recobrar el aliento y deberíamos hacer un chequeo del clima. Brad... ¿Cómo se ve todo allá afuera?", señala el presentador en el divertido segmento que transmite vía Streaming.

Brad Pitt arrancó una sonrisa a todos los fans al aparecer en su hogar sacando la cabeza por una de las ventanas y dar su apreciación sobre el tiempo. “Se ve bastante bien... sí”, responde el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood”, usando un look casual muy a su estilo, con suéter verde y sombrero.

Some Good News es un espacio creado por John Krasinski a raíz de la emergencia de salud mundial originada por la COVID-19, su propuesta es realizar un telediario en el que solo se transmitan noticias positivas para alegrar a los cibernautas ofreciendo una dosis de felicidad semanal de manera virtual.