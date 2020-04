Belinda responde a la posibilidad de colaborar con Danna Paola [FOTOS y VIDEO]

La supuesta rivalidad entre Belinda y Danna Paola quedó descartada tras la publicación de una fotografía juntas durante el último mes de marzo. Y, ahora, su seguidores piden un dueto entre las artistas mexicanas.

El último 23 de abril, Belinda fue entrevistada por el programa ‘De Primera Mano’ y contestó si un dueto con la intérprete de “Mala Fama” es una posibilidad real en estos momentos.

“No sé, no tengo planes en este momento. Es una chica que respeto y admiro, pero no tengo ningún plan, por el momento, de colaboración", respondió la exjurado de la versión en español de The X Factor.

Belinda y Danna Paola

Pese a esta negativa, destacó en todo momento su admiración y aprecio por el trabajo de Danna Paola. Una situación que ha sido bien recibida por los fans de ambas, quienes aún esperan poder escucharlas juntas en algún momento.

Belinda elogia a Danna Paola en ‘Ventaneando’

Pese a que la popular cantante no tiene planes para colaborar con otras artistas en estos momentos, la posibilidad de grabar un tema con Danna Paola a largo plazo no está del todo descartada.

Cabe resaltar que, durante los primeros días de enero, Belinda aseguró en una entrevista para el programa Ventaneando que “estaría muy padre” colaborar con la intérprete de “Oye Pablo”.

“Sí estaría padre (hacer un dueto), ella es una chica muy talentosa, la admiro, la respeto mucho y la verdad no sé qué esté haciendo en este momento, pero estaría muy bien”, aseguró la mexicana.

Belinda anuncia el lanzamiento de nuevas canciones

En la entrevista al programa ‘De Primera Mano’, Belinda compartió los planes que tiene para el futuro y, entre ellos, se encuentra el estreno de una nueva canción.

“De hecho tengo dos estrenos: una con Juan Magán y con Lerica que es otro grupo español que también soy muy amiga de ellos. Y esa canción se llama “Flamenquito” y está padrísima”, prometió la intérprete de “Luz sin gravedad”.

La artista mexicana confirmó que para incluso ya grabó el videoclip de este último sencillo. “Hice el video, obviamente en el cierre y, bueno, uno simplemente se adapta a las circunstancias”, concluyó.