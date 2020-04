Anahí de Cárdenas no puede adoptar más gatos hasta terminar la quimioterapia

Anahí de Cárdenas, como ya es costumbre, continúa manteniendo al tanto a sus seguidores acerca de su día a día durante este confinamiento. Esta vez, a través de su cuenta oficial de Instagram, habló sobre su deseo de adoptar otro gato, lo cual no será posible hasta terminar su tratamiento de quimioterapia.

“Aquí pues, alineándome los chacras con mis gatos curanderos. Me encanta cuando se me trepan todos encima. Estoy seriamente considerando adoptar a otro gato, pero después de que termine mi quimoterapia. El doctor me dijo que todo bien en el proceso con mis hijos, porque sus bichos son mis bichos y viceversa, pero que nuevos animales no por favor”, se lee al inicio de su publicación.

Publicación de Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

Además, la actriz recalcó que solo le quedan cinco sesiones en su tratamiento para combatir el cáncer de mama que la aqueja.

“Entonces siguiendo las instrucciones del doctor, si es que decido adoptar otro, sera después de mi quimoterapia, que dicho sea de paso, solo quedan 5. Este lunes toca y quedarán 4. Y así se pasa la vida y se va curando uno, agarrándose con uñas y dientes a la vida, ayudándose del amor de quienes están cerca (y lejos) para no perder las fuerzas. ¡Gracias por todo el amor que me vienen dando! ¡Los quiero infinito!”, contó.

Anahí de Cárdenas Foto: Instagram

Por otro lado, hace unos días, Anahí de cárdenas comentó que ya se viene recuperando de la inflación que había tenido en su ganglio y aseguró que ya se encuentra bastante tranquila.

“¡Buenas noticias! Venía preocupada por mi ganglio inflamado hace unas semanas, ante una situación incierta, la mente empieza a divagar, el miedo nos invade y empezamos como un hamster en una rueda a tener pensamientos cíclicos", mencionó.