Alexia Rivas ha respondido sobre la polémica generada junto a Alfonso Merlos en medio de la cuarentena en España. El escándalo se desató luego de que Marta López, ex novia de Alfonso Merlos, descubriera la relación que este mantenía con la reportera ya que salió semidesnuda en el directo que el periodista realizaba para el programa Estado de Alarma.

Por ello, Rivas salió a defenderse por los ataques y afirmó tajantemente: “Estoy tranquila porque no he hecho nada malo”. Según su manifestación, Merlos y Marta López ya no eran pareja, por lo cual dice sentirse en paz con la nueva relación que ha iniciado. “No hemos matado a nadie”, alegó la televisiva.

PUEDES VER Marta López asegura conocer a la mujer que apareció en el directo de su novio Alfonso Merlos [VIDEO]

Dichas declaraciones las hizo en el programa de televisión Socialité del cual ella también es parte. En tanto, Alexia Rivas reconoció a María Patiño, una de las entrevistadoras, que sí le ha causado preocupación lo que su familia pueda pensar luego de ver las imágenes.

La reportera aclaró que no estaba desnuda, sino que llevaba un bikini color piel. Luego cuando Patiño preguntó sobre la seriedad de la relación que mantiene con Alfonso Merlos, ella lo ha confirmado con una respuesta escueta: “Nos estamos conociendo, claro”.

PUEDES VER Centros hospitalarios de Madrid empiezan a replegarse por baja de infectados con COVID-19

Alexia Rivas explicó lo sucedido con Alfonso Merlos

Más adelante en la entrevista, Alexia intentó explicar cómo han pasado las cosas. “En el momento en el que empezamos a tener algo importante me trasladé a su casa, y ahora es también mi casa”, señaló.

Pero ha recibido muchas críticas por supuestamente haberse saltado el confinamiento por coronavirus en España, ya que al inicio de la cuarentena se la vió con una compañera de piso en otra residencia. Sin embargo hace poco, apareció en el apartamento de Merlos.

El periodista Alfonso Merlo afirma que ya había terminado su relación con Marta López. (Foto: 20 Minutos)

A esto, ella misma ha afirmado que lleva viviendo con el periodista hace tres semanas, pero no lo considera como una falta en el estado de alarma: “Los dos tenemos permiso para ir a trabajar en Mediaset, y simplemente he cambiado una casa por otra”.

En otro momento, negó haya preparado el salir en una de las videollamadas de Alfonso. "Me dijo que no había problema porque no se veía nada, así que cuando vi esas imágenes me agobié un poco y le llamé para decirle que habíamos cometido “un error de cálculo”, aseguró Alexia Rivas.