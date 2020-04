Selena Gomez crea playlist en Spotify para cocinar

El aislamiento social obligatorio ha llevado a las celebridades a estar cada vez más conectados con sus fanáticos, quienes también permanecen en sus hogares cumpliendo con la cuarentena.

La tarde de este jueves Selena Gomez creó una lista con las canciones que suele oír mientras cocina y se le ocurrió compartir el playlist con todos sus admiradores, a través de Spotify.

La ex chica Disney ha hecho de la cocina una de sus actividades preferidas durante el confinamiento y no dudó en recomendar una serie de temas de artistas como Cardi B, Dua Lipa, Rihanna, Harry Styles, Niall Horan, Amy Winehouse, Dolly Parton y Taylor Swift, y además incluyó algunos hits de su más reciente trabajo discográfico Rare.

De esta manera, “Boyfriend”, canción que forma parte de la edición deluxe del disco, encabeza el listado. El tema fue publicado el pasado 09 de abril y trata sobre el desamor y los obstáculos que atraviesa una persona a lo largo de su vida.

Foto captura: Selena Gomez Instagram

Por medio de sus historias de Instagram, Selena Gomez anunció que la lista de reproducción se encuentra disponible en la plataforma Spotify para que todos puedan disfrutar de los éxitos que seleccionó.

Regreso de Selena Gomez a la música

Luego de superar enfermedades físicas y psicológicas, Selena Gomez retomó su carrera musical con los temas “Lose you to love me” y “Look at her now”, ambos publicados en noviembre de 2019 y estrenados en vivo durante la ceremonia de los American Music Awards.