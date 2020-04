[EN VIVO] PlayOn Fest 2020 HOY: sigue la transmisión del concierto online con Bruno Mars, Coldplay y más artistas de Warner Music Group

Play On Fest comienza hoy viernes 24 de abril para todos aquellos amantes de la música EN VIVO que anhelan asistir a un show de talla mundial. Con un line up digno de un festival internacional, esta transmisión online llega con la premisa de brindar una experiencia única y vibrante.

Son tres días en los que se podrá disfrutar de las actuaciones de un gran número artistas del grupo Warner Music. En este concierto se pretenden revivir las mejores presentaciones de Bruno Mars, Cardi B, Coldplay, 21 Pilots y muchos cantantes más en los principales festivales musicales, incluyendo Coachella, Rock in Rio y Lollapalooza.

Aquí se listan todos los pormenores del la transmisión en línea, para que no te pierdas de este esperado espectáculo.

¿Qué es el Play On Fest?

Play On Fest es una iniciativa promovida por Warner Music Group junto a las Naciones Unidas como apoyo para el fondo de respuesta solidaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Durante esta pandemia, todos buscamos formas de mantenernos conectados. Esta es una excelente manera de unirse, disfrutar de buena música y compañía, y apoyar el trabajo global más urgente de la OMS”, expresó la CEO de la Fundación de las Naciones Unidas.

Bajo el lema “La música no ha sido cancelada”, este festival virtual reúne a los diferentes artistas que pertenecen a la productora y de este modo se busca recaudar donaciones para la lucha contra el coronavirus.

“Los sellos de Warner Music Group han abierto sus bóvedas para revivir actuaciones épicas en este evento único EN VIVO”, anunció la compañía.

¿Cuándo será el concierto Play On Fest?

El show empieza hoy 24 de abril y se extenderá hasta el domingo 26 de abril. Cada día del festival online se presentará a 14 talentosos artistas de diferentes géneros y estilos.

Play On Fest: cómo ver el show online y en vivo

El show será transmitido a través de plataformas digitales de streaming y estará disponible a nivel mundial. Para sintonizar Play On Fest EN VIVO solo tienes que dirigirte a YouTube y ubicar el canal oficial de SongKick.

Play On Fest

La plataforma habilitó la opción de ‘añadir recordatorio’ para que los usuarios no se pierdan el evento.

Cantantes y artistas que se presentarán en el Play On Fest

La lista oficial de artistas que podrás escuchar en el concierto online se develó recientemente a través de la página oficial de Songkick y Warner Music Group.

Play On Fest EN VIVO - artistas

Entre los principales exponentes se encuentran Bruno Mars, Bebe Rexha, Cardi B, Charlie Puth, Coldplay, David Guetta, Ed Sheeran, Green Day, Korn, Pablo Alborán, Panic! at the disco, Paramore, Slipknot, Twenty one pilots y Wiz Khalifa.

Horarios para ver el concierto Play On Fest de Warner Music Group

La transmisión EN VIVO del Play On Fest empieza a las 12 del mediodía (hora peruana) de este viernes 24 de abril.

Para sintonizar el evento desde otras partes del mundo, los horarios son los siguientes:

Argentina - 2.00 p. m.

Bolivia - 1.00 p. m.

Brasil - 2.00 p. m.

Chile - 1.00 p. m.

Colombia - 12.00 p. m.

Ecuador - 12.00 p. m.

Estados Unidos - 1.00 p. m.

México - 12.00 p. m.

Paraguay - 1.00 p. m.

Uruguay - 2.00 p. m.

Venezuela - 1.00 p. m.

España - 7.00 p. m.