Marta López asegura conocer a la mujer que apareció en el directo de su novio Alfonso Merlos [VIDEO]

La vida de Marta López daría un giro inesperado durante la cuarentena por el coronavirus en España. Alfonso Merlos, su novio, fue entrevistado en directo por el periodista Javier Negre. Sin embargo, mientras se encontraba comentando sobre la gestión del Gobierno, una mujer desconocida pasó por el encuadre sin pasar desapercibida.

Desde la sala de su casa, Merlos exponía su opinión sobre la crisis sanitaria que se vive en el país, sin darse cuenta que una joven, que no era la exconcursante de Gran Hermano, se asomaba por el espacio en ropa interior. El hecho causó revuelvo prontamente, ya que se sabe que López no está pasando el confinamiento con su pareja.

En la transmisión, que se hizo a través de un canal de YouTube, se puede observar a la muchacha pasear por el salón con un refresco en mano. La colaboradora del programa Ya es mediodía no ha querido ahondar en el hecho, aunque mencionó sentirse muy mal. “Es una situación muy desagradable”, declaró a la revista Semana.

Marta López explicó a la publicación citada que conoce quién es la mujer que estaba en el domicilio de su pareja, pero no brindó detalles. “No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad. Sé quién es perfectamente”, mencionó.

El periodista se encontraba opinando sobre la gestión del Gobierno en la crisis sanitario cuando una mujer semidesnuda apareció en el salón. (Foto: Captura)

Pero Alfonso Merlos no se ha quedado callado, brindó una breve explicación a Look, en la que comentó que prefiere guardar silencio, ya que “están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad, no es información”.

“Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo”, añadió el periodista.

Marta López y Alfonso Merlos oficializaron su noviazgo a finales del 2019. (Foto: CLM24)

Breve historia de amor entre Marta y Alfonso

Fue a finales del 2019 que Alfonso Merlos y Marta López oficializaron su relación, luego de haber sido captados en las calles de Madrid en una actitud sumamente cariñosa. El programa en el que ambos son colaboradores, Ya es mediodía, habría sido el escenario donde creció la ‘chispa del amor’.

“Estoy bastante ilusionada, no tengo por qué esconderme. Es guapo, inteligente, trabajador… Alfonso es un chico maravilloso que haría feliz a cualquier mujer. Todavía estamos empezando, pero si hay boda, estáis todos invitados”, dijo la televisiva cuando comenzó el noviazgo.