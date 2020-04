Lucecita Ceballos: “Hago ejercicios para despejar la mente y despertar la creatividad”

La expresentadora de televisión Lucecita Ceballos no ha dejado de lado su rutina de ejercicios y se animó a invitar a todos sus fans en Instagram a que sigan su ejemplo, para mantenerse activos durante la cuarentena.

La colombiana detalló que su actividad preferida durante estos días ha sido el deporte. “Siempre he amado entrenar y ahora estoy en casa sigo haciéndolo con más fuerza, porque hoy más que nunca debemos mantener la motivación y una buena salud”, comentó.

De la misma manera, recalcó que todos los videos que publica en su cuenta de Instagram son bien recibidos por el público peruano.

Lucecita Ceballos. Foto: Instagram

“A la gente le agrada porque mis rutinas las realizo con elementos fáciles de encontrar en casa, como botellas plásticas, sillas o cintas. La idea es que no nos desanimemos ni bajemos la guardia ante esta difícil situación”, declaró para el diario el Trome.

Lucecita Ceballos. Foto: Instagram

Asimismo, Lucecita Ceballos detalló el tipo de rutina que realiza en su hogar. “Hago ejercicios localizados, algo de cardio, yoga y mucha lectura para poder despejar la mente de pensamientos negativos y despertar la imaginación, la creatividad”, sostuvo la colombiana.

Por otro lado, la exintegrante del elenco de El wasap de JB se animó a contar que otra de las actividades que le agrada realizar en estos días de aislamiento social.

“Siempre me ha gustado leer y aprovecho para hacerlo un par de horas diarias. Siempre estoy en actividad y con la mente ocupada. Pintar también me ayuda porque me relaja bastante”, sentenció.

Cabe señalar que en otra oportunidad, la animadora confesó que es una de las personas que tiene mejor físico en el Perú. "A quién no le encanta que la halaguen. Me dicen que tengo las mejores piernas de la televisión, precisó.