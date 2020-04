Korina Rivadeneira da contundente respuesta a usuaria que la tildó de “exhibicionista”

Korina Rivadeneira compartió una sesión de fotos desnuda en Instagram para mostrar su avanzado embarazo y recibió los elogios de sus miles de fans. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

Al ver la publicación, una usuaria cuestionó a la modelo venezolana por exponer su figura sin ropa en redes sociales y no dudó en calificarla de “exhibicionista”.

Korina Rivadeneira

"No entiendo porqué tanto exhibicionismo”, escribió la cibernauta en Instagram, sin imaginar que la propia Korina Rivadeneira le daría una contundente respuesta. “Si no te gusta mejor deja de seguirme porque haré miles más igualitas”, manifestó la esposa de Mario Hart.

Korina Rivadeneira se enfrenta a usuaria en Instagram

El enfrentamiento no quedó allí, ya que la usuaria se molestó y aceptó dejar de seguir a la ex chica reality en Instagram.

“Sí, mejor dejo de seguirte porque de influencer no tienes nada”, aseveró, tras lo cual Korina Rivadeneira respondió: “No me molestaría que me deje de seguir la gente que no entiende ni aprueba mi forma de ser. Al contrario, me haría muy feliz”.

Korina Rivadeneira se enfrenta a usuaria de Instagram

Korina Rivadeneira se enfrenta a usuaria de Instagram

Con estas palabras, la esposa de Mario Hart dejó en claro que no le importa en lo más mínimo las críticas que pueda recibir por sus publicaciones en redes sociales.

Korina Rivadeneira celebra sus primeros tres meses de embarazo

A través de una publicación en Instagram, Korina Rivadeneira se mostró muy emocionada por sus primeros tres meses de embarazo.

“Nuestr@ bebé tiene 18 semanas, hoy a mi bebé l@ siento mucho más grande que ayer, aún me siento con mucha energía, pero los dolores en mi espalda baja son fuertísimos”, escribió la modelo en su post.