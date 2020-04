Julio Fernández, reportero de Juliana Oxenford canta Creep de Radiohead en azotea [VIDEO]

Julio Fernández, reportero de ATV, se animó a cantar durante un enlace en vivo con el noticiero de Juliana Oxenford. El comunicador conversaba con unos jóvenes músicos, quienes deleitaban a sus vecinos ofreciendo un concierto en el techo de su casa.

El reportero presentaba al grupo mientras cantaban un tema de Amén. Al terminar de entonar la canción, la periodista lo invitó a que haga dotes de su talento para la música.

Durante el noticiero de Juliana Oxenford en ATV, el reportero cantó en vivo mientras entrevistaba a unos jóvenes en Magdalena del Mar.

Sin pensarlo dos veces, Julio Fernández se acercó al micrófono y coreó el clásico sencillo de Radiohead, Creep. A través de las ventanas de los edificios de alrededor, las personas realizaron arengas y aplaudieron la ocurrencia del comunicador.

Al terminar de cantar, Juliana Oxenford se emocionó y aprovechó su espacio televisivo para dejar unas palabras a su colega.

“Me emocionó mucho porque Julio trabaja todas las noches y se expone (al contagio de COVID-19). Esto es gratificante para todos porque estamos al pie del cañón. Nos ha hecho muy felices”, expresó la figura de ATV.

Juliana Oxenford hace karaoke en su noticiero

El programa de Juliana Oxenford se llenó de música la noche del 24 de abril. En la última emisión del programa, la periodista sorprendió a los televidentes al cantar en vivo.

“Vamos a terminar el programa cantando, a ver si así nos alegramos todos [...] A mí me encanta cantar y lo hago en el balcón para que me denuncien los vecinos, no importa”, dijo la comunicadora.

Como se recuerda, hace unos días, la periodista celebró el liderazgo del rating de todos los noticieros. ATV Noticias: Al estilo Juliana logró alcanzar 14,3 puntos.