La actriz Johanna San Miguel habló sobre la situación que pasan muchos peruanos a raíz del estado de emergencia que se ha establecido en el país tras la llegada del coronavirus.

La expresentadora del programa reality Esto es guerra comentó que durante estos días la han llamado para el nuevo proyecto de Latina, el cual llevará por nombre Contigo en casa.

“Me convocaron para hacer esto que me parece interesante, algo nuevo que nunca hice. Tratar de mostrar mi vida como tal, tengo cosas que deseo compartir”, declaró ante el diario El Popular.

De la misma forma, Johanna San Miguel pidió a todos sus fans mantener la calma durante estos días. “La situación lo amerita. Estaba presentando Se necesita marido cama adentro. Nos adecuamos a las nuevas formas. De las crisis nacen las oportunidades. Dentro de lo posible todos podemos intentar reinventarse. Es el gran reto. No solo en el campo laboral, sino como persona”, exclamó.

Asimismo, la actriz se manifestó sobre las personas que salen a las calles durante el aislamiento social. “El que va a comprar alimentos tiene que estar bien protegido con sus guantes y mascarilla. Hay que respetar lo que dicen las autoridades, el tema se puede complicar más”, sostuvo.

Por otro lado, Johanna San Miguel habló sobre la amistad que tiene con Mathías Brivio. “Lo máximo, hemos trabajado juntos, tenemos una excelente química. Conozco a su familia, a su esposa y a sus hijos. Es lindo poder volver a juntarnos. Lo mismo con Cristian Rivero, compartimos en Yo soy y en el teatro”, dijo.

Además, la exconductora pide a todo su público no perder la sonrisa pese a la crisis que vive el país. “Trato de levantar el ánimo en lo posible para poder tener una energía positiva. Por eso me río, quiero seguir con mis locuras. En momentos me sentí asustada y preocupada, porque también soy un ser humano. Este es un momento que nunca vamos a olvidar”, sentenció.